У Франківську чоловік вкрав з каплиці Євангеліє, хрест, ікони та підсвічники

До Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річного місцевого мешканця, який повідомив про те, що невідома особа проникла до каплички, звідки викрала металевий хрест, книгу Євангелія, два бронзові підсвічники, дві ікони та два рушники.

Про це повідомляє Galka.if.ua.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили особу причетну до вищевказаного злочину, ним виявився 49-річний франківець. Як з’ясувалося, зловмисник проходячи біля каплиці, скористався відсутністю довкола можливих свідків та шляхом віджиму металопластикових дверей проник до середини, звідки вчинив крадіжку вищевказаних речей, після чого, з місця події втік.

В подальшому викрадене продав, а виручені кошти витратив на свої потреби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться слідство.