На Київщині невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору

01:26, 15 травня 2018
Суспільство
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Невідомі підпалили млин, котрий входить до Обухівського меморіалу жертв Голодомору / obukhiv.info

У ніч на понеділок невідомі підпалили дерев’яну споруду (млин) меморіального комплексу жертвам Голодомору,  що на кільцевій дорозі Обухова. Споруда згоріла майже повністю, повідомляє місцевий портал "Хроніки Обухова". 

Меморіал Голодомору до підпалу / obukhiv.info

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