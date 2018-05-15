На Київщині невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору

В Обухові невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору. У ніч на понеділок невідомі підпалили дерев’яну споруду (млин) меморіального комплексу жертвам Голодомору, що на кільцевій дорозі Обухова. Споруда згоріла майже повністю, повідомляє місцевий портал "Хроніки Обухова".

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