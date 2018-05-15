На Київщині невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору
01:26, 15 травня 2018Суспільство
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Невідомі підпалили млин, котрий входить до Обухівського меморіалу жертв Голодомору / obukhiv.info
В Обухові невідомі спалили частину меморіалу жертвам Голодомору.
У ніч на понеділок невідомі підпалили дерев’яну споруду (млин) меморіального комплексу жертвам Голодомору, що на кільцевій дорозі Обухова. Споруда згоріла майже повністю, повідомляє місцевий портал "Хроніки Обухова".
Меморіал Голодомору до підпалу / obukhiv.info
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