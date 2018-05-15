На Львівщині священик УГКЦ відсудив гроші у священика УПЦ КП за побиття

Золочівський райсуд 3 травня визнав священика УПЦ КП Ігоря Проця винним у завдані легких тілесних ушкоджень у серпні 2016 року греко-католицькому священику Миколі Мандрику у приміщенні Ясеновецької сільради у Золочівському районі Львівщини.

Суд зобов’язав винуватця сплатити потерпілому 9 750 грн у якості компенсації за завдану матеріальну та моральну шкоду, повідомляє "Zaxid.net".

Інцидент трапився 25 серпня 2016 року. Настоятель місцевого храму Преображення господнього УГКЦ Микола Мандрик прийшов до кабінету сільського голови, щоб обговорити встановлення у селі фігури Матері Божої. Під час цієї розмови до кабінету заглянув священик УПЦ (КП) Ігор Проць, який почав ображати представника іншої конфесії, йдеться у вироку суду.

Згодом обидва священики та сільський голова вийшли у коридор. На сходах Ігор Проць завдав ударів Миколі Мандрику в обличчя, ноги та живіт. Унаслідок побиття у нього була розбита брова, яка кровоточила, медики діагностували легкий струс мозку, численні гематоми на тілі. Потерпілий Микола Мандрик тиждень лікувався у стаціонарі.

Суд визнав Ігоря Проця винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження), проте звільнив від сплати штрафу у 1700 грн за це, застосувавши закон «Про амністію у 2016 році».

Разом із цим суд частково задовольнив цивільний позов Миколи Мандрика і зобов’язав його кривдника сплатити 1 750 грн завданої матеріальної шкоди та 8 000 грн моральної шкоди.