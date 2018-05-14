У Львові поліція затримала чоловіка, який вкрав бронзовий хрест із Гарнізонного храму УГКЦ

У суботу, 12 травня, з львівського Гарнізонного храму святих апостолів Петро і Павла, вкрали бронзовий хрест.

Як повідомляє "Zaxid.net" з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівщини, поліцейські з спільно з «муніципалами» розшукали та затримали злочинця.

«Центр безпеки міста виявив вказаного злочинця на камерах відеоспостереження та надав інспекторам його опис. Підтримуючи зв’язок з муніципальною вартою, яка «вела» підозрюваного по камерах, патрульні побачили та затримали його на вулиці Винниченка», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні затримали 46-річного чоловіка та доставили до Галицького відділу поліції, однак вкрадено хреста при ньому уже не було. Справу передали слідчим.