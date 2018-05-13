У День матері франківці пройшли маршем на підтримку сімейних цінностей

Сьогодні в Івано-Франківську за участі релігійних організацій та громадських об’єднань відбувся "Марш за життя і сімейні цінності".

Таким чином організатори та учасники хочуть проголосити цінність людського життя від самого зачаття та закликати всіх українців докласти максимум зусиль для захисту життя кожної ненародженої дитини та християнських цінностей сім'ї, пише "Фіртка".

Стартував марш від площі Івана Франка, звідти колона рушила вулицями міста.

"Цього року особливий марш за життя тому, що він припав на свято матері. Дуже приємно, що сьогодні ми всі разом ідемо і можемо прославляти Господа Бога та християнські цінності. З кожним роком все більше та більше учасників збирає марш. До речі це європейська позиція коли люди виходять і показують свої цінності", - зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Представники духовенства наголошують, що життя починається в момент зачаття, а не народження і закінчується в момент смерті.