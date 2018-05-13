На Чернігівщіні перепоховали прах героя Другої Світової, який загинув у 1944

20:22, 13 травня 2018
Суспільство
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Боєць загинув у кровопролитному бої за визволення села Ратово Вінницької області / orthodox.cn.ua

У місті Бобровиця Чернігівської області у День пам’яті та примирення відбулось перепоховання праху Михайла Дмитровича Стельмаха – військового, який загинув під час Другої світової війни.

З Вінницької області останки воїна перевезли на рідну землю і поховали на цвинтарі в місті Бобровиця, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ. 

/ orthodox.cn.ua

Михайло Дмитрович народився в с. Вороньки Бобровицького району Чернігівської області в 1905 році. Під час війни, у 1944 році, він брав участь у кровопролитному бої за визволення села Ратово Вінницької області, де був тяжко поранений і помер від ран 10 березня 1944 та був похований у братській могилі.

/ orthodox.cn.ua

Відспівування героя звершив клірик храму Архістратига Михаїла УПЦ м. Бобровиці протоієрей Іоанн Ярема.

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