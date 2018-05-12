У Києві вчені почали розкопки біля стіни і вежі Кирилівського монастиря

У Києві 10 травня науковці Інституту археології Національної АН України почали розкопки біля частково уцілілих стіни і вежі Кирилівського монастиря, споруджених у XVIII столітті.

Про це розповів заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» В'ячеслав Корнієнко, повідомляють "Факти".

Храмом цього монастиря була одна з найдавніших церков Києва - Кирилівська, яка була побудована у XII столітті (вона збереглася).

Монастир існував ще у часи Київської Русі, але після навали Батия (монголи захопили Київ у 1240 році) був закритий. Його відродили тільки у XVII столітті. Поступово збільшувалася кількість будівель, територію ченці обнесли потужною кам'яною стіною з вежами. У кінці XVIII століття монастир закрили у зв'язку з секуляризацією - вилученням державою церковного майна. Тоді там відкрили Кирилівську лікарню.

"До наших днів достояли лише частина монастирської стіни і одна з веж. Ми маємо намір протягом літа їх відреставрувати. У результаті вони отримають експозиційний вигляд. Перш ніж розпочати ці роботи, потрібно ретельно обстежити територію навколо стіни і вежі. Цим зараз і зайнялися археологи. Поки що вони дійшли до шару ґрунту XIX століття і виявили в ньому царські монети. Зауважу, що в наших планах провести трасування (позначити на місцевості) периметру, по якому проходила монастирська стіна", - розповів В'ячеслав Корнієнко.