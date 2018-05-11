У Херсоні презентували кращі творчі роботи конкурсу «Один раз на все життя»

06:31, 11 травня 2018
Суспільство
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У конкурсному змаганні взяли участь більше тридцяти учасників / detkamda.church.ua

Члени журі конкурсу мали можливість почути презентації (захист) творчих робіт учасників конкурсу у номінаціях: «Відеореклама», «Літературна творчість» та «Друкована продукція», повідомляє прес-служба Херсонської єпархії УПЦ.

/ detkamda.church.ua

Конкурс проводиться як спільний проект Відділу у справах сім'ї Херсонської єпархії Української Православної Церкви та Управління освіти Херсонської міської ради. / detkamda.church.ua

У конкурсному змаганні взяли участь більше тридцяти учасників, яких підтримували педагогічні працівники, батьки та друзі. Імена переможців можна буде дізнатися на святковому нагородження переможців конкурсу, яке відбудеться 15 травня о 14-00 в актовій залі Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості.

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