У Херсоні презентували кращі творчі роботи конкурсу «Один раз на все життя»

У Херсонській обласній бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки 5 травня відбувся очний етап міського конкурсу «Один раз на все життя».

Члени журі конкурсу мали можливість почути презентації (захист) творчих робіт учасників конкурсу у номінаціях: «Відеореклама», «Літературна творчість» та «Друкована продукція», повідомляє прес-служба Херсонської єпархії УПЦ.

Конкурс проводиться як спільний проект Відділу у справах сім'ї Херсонської єпархії Української Православної Церкви та Управління освіти Херсонської міської ради.

У конкурсному змаганні взяли участь більше тридцяти учасників, яких підтримували педагогічні працівники, батьки та друзі. Імена переможців можна буде дізнатися на святковому нагородження переможців конкурсу, яке відбудеться 15 травня о 14-00 в актовій залі Херсонського Палацу дитячої та юнацької творчості.