Громада Кафедрального собору УПЦ провела акцію з видачі продуктів київським пенсіонерам

Вчора, 10 травня, у рамках проекту «Друзі на вулиці», працівники відділу соціального Воскресенського кафедрального собору УПЦ спільно з небайдужими киянами організували видачу продуктів харчування для літніх людей.

З благословення єпископа Бородянського Варсонофія на території споруджуваного собору у каплиці благовірного князя Ярослава Мудрого соціальні працівники та волонтери роздавали всім нужденним продуктові набори, в яих була гречка, рибні консерви, масло, йогурт, пиріжки. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Одним з напрямків роботи соціального відділу є щоденна видача хлібобулочних виробів малозабезпеченим.

"Зазвичай це свіжа випічка (пиріжки) або додаткові продуктові набори до свят. Така робота дуже важлива, бо люди, які потребують підтримки, можуть гарантовано отримати її на території церковного комплексу. Підопічні, які регулярно отримують продовольчу допомогу, щиро вдячні єпископу Варсонофію і жертводавцям за християнську увагу до них", - розповіли організатори акції.

Крім розподілу продуктів харчування в будні дні при Кафедральному соборі УПЦ діє центр із збору речей для нужденних.