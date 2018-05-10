У Вінницькій області знайшли 1300-річний скельний храм, побудований вихідцями з Афону

У Вінницькій області виявили унікальний скельний храм, вік якого - як мінімум 1300 років.

Він створений ченцями, які поверталися з Афону, повідомляє "Сьогодні".

У сучасному храмі, у декількох кілометрах від села Гальжбіївка, монах показав старовинну ікону Святої Трійці, якій понад сто років. Також відлюдник додав, що ця церква була побудована не випадково, оскільки нижче в скелях розташована святиня, побудована ченцями, які повернулися зі святої гори Афон.

"Там є печерний комплекс, де виявили 14 кімнат всередині. Рахманські монахи колись їх робили, десь сьоме-восьме століття. У той час було в моді чернецтво вести саме на самоті, у скельних таких породах", – пояснив монах-аскет, ієродиякон Паїсій.

Вітри, сонце і дощі зруйнували храм, який впав у прірву. Залишилася лише невелика кімната з іконами, які сюди приніс монах. Але, якщо придивитися, на стінах можна побачити скельні малюнки, зроблені ченцями тисячу років тому. Розшифрувати їх до сих пір не можуть ні вчені, ні дослідники. Є тільки припущення.

"Робили якісь зарубки. Напевно, це було якесь давнє письмо. Якщо, припустимо, там якийсь вершник – значить, були якісь набіги. І там є ромби і є кола, а коло – це символ нескінченності", – пояснила етнограф Галина Собко.

Скільки ще келій було у ченців-аскетів у цих скелях, не знають ні місцеві жителі, ні дослідники. Село вимирає – в ньому залишилося всього півсотні жителів, а, щоб його відродити – запрошують туристів. Кажуть, що тут унікальний мікроклімат, а Оксанівку жартома називають міні-Карпатами.