На Рівненщині відреставрують столітній витвір мистецтва "Голгофа"

Картина Івана Їжакевича «Голгофа», що розміщена на фасаді Георгіївської церкви Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», потребує термінової реставрації.

На нараді за участю музейників, архітекторів та художників під керівництвом заступника голови ОДА Світлани Богатирчук-Кривко обговорили, яким чином рятуватимуть столітній витвір мистецтва, повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Як розповів художник Ярослав Марчук, поверхня живопису зазнає деструктивних змін. Вже 53 % картини повністю втрачені, а це близько 30 квадратів. Тому питання реставрації є невідкладним, адже можна втратити картину.

«По-перше, необхідно забрати живопис з фасаду церкви, та частинами перенести його у закрите приміщення, де він не зазнаватиме подальшого впливу природних факторів. Для цього потрібно розробити проект перенесення. Далі є пропозиція тимчасово розмістити картину у бальній залі Дубенського замку та реставрувати там. Проект реставрації ми вже маємо, але його слід поновити», - зауважила Світлана Богатирчук-Кривко.

На ремонтно-реставраційні роботи картини Івана Їжакевича з державного бюджету цьогоріч має надійти 6 мільйонів гривень.

На місці живопису митці радять створити його копію – мозаїку, проте це є наступним завданням. А поки працюватимуть над організацією реставраційних робіт, до яких хочуть залучити львівських фахівців.

В ОДА планують також втілити в життя проект створення на території заповідника нового корпусу музею, який розміщуватиметься поблизу пам’ятника полеглим козакам. Його розробили ще у 2009 році, проте у зв’язку з відсутністю фінансування не реалізували. Як зазначила заступник голови ОДА, картину «Голгофа» можна буде розмістити в новому музеї, де будуть створені належні умови зберігання.