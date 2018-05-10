В Івано-Франківській області чоловік у нетверезому стані виривав хрести з могил

В Івано-Франківській області чоловік виривав хрести на кладовищі.

Сталося це 9 травня, в селі Пасічна, що на Надвірнянщині, повідомляє "Область.онлайн".

42-річний зловмисник був у нетверезому стані.

Якби не місцеві жителі, які стали очевидцями такої наруги, то чоловік вирив би більше ніж вісім хрестів з могил.

Вже досить випивши, зловмисник вирішив пройтися до кладовища, а прибувши на місце захотів познущатися над пам’яттю померлих, пошкодивше їхнє місце спочинку. Місцевий мешканець з жорстокістю накинувся на хрести і почав їх виривати.

На щастя, перехожі люди побачили таке знущання та викликали правоохоронців.

Коли ті приїхали, то вирвані хрести стояли вже неподалік кладовища, на узбіччі, а сам зловмисник втік.

Поліцейські швидко його знайшли. Тепер порушнику загрожує позбавлення або обмеження волі строком від 4 до 5 або від 4 до 7 років.