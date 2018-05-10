На Закарпатті на подвір'ї місцевого жителя зберігся 500-річний храм, який збудував прадід господаря

На Великоберезнянщині на подвір’ї місцевого жителя збереглася церква, якій півстоліття.

Церкву збудував більше 400 років тому прапрадід господаря будинку, повідомляє "Закарпаття Рідне".

Більше 400 років тому прапрадід місцевого жителя села Тихий, що на Великоберезнянщині, побудував на подвір’ї церкву, якій зараз нараховують біля 500 років.

Господар будинку розповідає, що вона передається з покоління в покоління по чоловічій лінії.

Раніше тут проводили вінчання молодих та хрещення немовлят. Проте, зараз службу проводять лише двічі на рік: 27 вересня та на Різдво.

Біля церкви можна побачити столітній хрест та дзвін, який за словами місцевих, розганяє грозу. А безпосередньо в самому храмі не має коштовних ікон.

Найбільшою цінністю родина вважає старовинне Євангеліє, датоване 1645 роком.