У Чопі військові та священики пройшли урочистим маршем на честь Перемоги

Сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Чопі вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Цього дня містом пройшли урочистим маршем військовослужбовці 18-го окремого мостового загону, військової частини ТО300, яка розташована в Чопі. Духовенство Мукачівської єпархії УПЦ також взяло участь у вшануванні пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги, повідомляє прес-служба єпархії.

На запрошення командира військової частини ТО300 м. Чоп підполковника Станіслава Сергійовича Приходько з благословення керуючого Мукачівською єпархією, архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора участь у марші взяв і військовий капелан частини Т0300, настоятель Свято-Успенського храму в м. Чоп, заступник голови Єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, протоієрей Миколай Вакаров.