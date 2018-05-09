Громада Кафедрального собору УПЦ привітала ветеранів з Днем Перемоги

Напередодні Дня Перемоги, 8 травня, благочинний Андріє-Володимирського храму протоієрей Павел Білий і соціальний відділ Кафедрального собору УПЦ відвідали київський Будинок ветеранів та привітали учасників війни зі святом.

У київському Будинку ветеранів проживає більше двох сотень людей, з яких 53 -ветерани ВВВ та учасники бойових дій, інваліди війни. З благословення єпископа Бородянського Варсонофія усім ветеранам від соціального відділу собору були вручені квіти, листівка і солодкі подарункові набори (цукерки, печиво, зефір у шоколаді, бісквітні рулети), повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Співробітники Кафедрального собору та протоієрей Павел зайшли у кожну палату та привітали ветеранів з великим святом Перемоги, побажали їм Божої допомоги, гарного самопочуття і сил.

"Візиту і подарункам від соціального відділу мешканці Будинку ветеранів дуже зраділи. Бабусі і дідусі від усієї душі дякували за привітання, самі вітали зі святом та бажали всього-всього найкращого. Насправді вони були вдячні не тільки за гостинці, а й за увагу і теплоту у спілкуванні", - розповіли співробітники соціального відділу Кафедрального соборра УПЦ про свій візит до Будинку ветеранів.