На виставці ікон у Софії Київській представили роботи 70 майстрів

На виставці у "Будинку митрополита" на території національного заповідника «Софія Київська» 5 травня представили 180 ікон 70-ти іконописців з України та з-за кордону.

Експозиція відкрилася у рамках всеукраїнської конференції «Ікона сьогодні», повідомляє "Фома в Україні".

Організатори заходів - Національний союз іконописців України та національний заповідник «Софія Київська».

У цілому конференція, яка тривала один день, об'єднала близько 200 учасників. Серед них - співробітники заповідника, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Центру експертизи культурних цінностей, Національного музею українського мистецтва, майстри живописної, вишитої ікони, художник-монументаліст із майстерні Києво-Печерської лаври.

Українську Православну Церкву представили викладачі та студенти іконописних відділень Полтавської, Харківської, Одеської духовних семінарій, Кам'янець-Подільської іконописної школи, іконописної школи Бачинського, молодої іконописної школи м. Мелітополя «Зограф» та інші.

За словами організаторів, мета форуму - налагодити діалог між іконописцями, вченими та духовенством, який зараз виникає епізодично.

«На виставці представлені 180 ікон і 70 іконописців з України та з-за кордону. Тут ви можете побачити палітру з різних майстерень і різних шкіл, та державних навчальних закладів, та при монастирях, і при релігійних організаціях. Якщо брати по регіонах - зі Львова, Харкова, Одеси, центральної України», - розповів голова Національної спілки іконописців України Володимир Костюк.

У програму форуму увійшли також майстер-класи та презентації. Завдяки цьому, за словами організаторів, іконописці змогли побачити, як працюють колеги, а початківці перейняли досвід у старших майстрів.

Виставка ікон триватиме по 30 травня.