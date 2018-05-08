Одеські священики заспівали пісні воєнних років (відео)
20:45, 08 травня 2018Суспільство
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Священики заспівали пісні воєнних років / eparhiya.od.ua
Священики Одеської єпархії УПЦ з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела до Дня 9 травня записали пісні воєнних років.
Популярні пісні українською та російською мовами виконали протодиякони Андрій Пальчук, Ілля Марків, Віталій Лазарєв та інші, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
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