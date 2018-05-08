У Фейсбуці українці обговорюють нову колекцію D&G з іконами на одязі
15:33, 08 травня 2018Суспільство
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Скрін / facebook.com
У Фейсбуці українці активно обговорюють колекцію Dolce & Gabbana з іконами на одязі, яку презентував всесвітньо відомий бренд на тижні моди в Мілані.
«Та що ви розумієте в моді. Вдивіться в сукню британської топ-моделі Стели Максвел», - написала у себе на сторінці Христина Зеленюк.
Користувачі Фейсбук залишають коментарі під постом Христини.
Довідка "УНІАН-Релігії". Колекцію з принтом ікон на одязі італійський будинок моди «Dolce & Gabbana» презентував на тижні моди, який пройшов у Мілані 21 – 27 лютого.
Раніше, у 2013 році, D&G також презентував колекцію одягу, на якій була зображена візантійська мозаїка, зокрема, ікони з ликами святих.
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