У Фейсбуці українці обговорюють нову колекцію D&G з іконами на одязі

У Фейсбуці українці активно обговорюють колекцію Dolce & Gabbana з іконами на одязі, яку презентував всесвітньо відомий бренд на тижні моди в Мілані.

«Та що ви розумієте в моді. Вдивіться в сукню британської топ-моделі Стели Максвел», - написала у себе на сторінці Христина Зеленюк.

Користувачі Фейсбук залишають коментарі під постом Христини.

Довідка "УНІАН-Релігії". Колекцію з принтом ікон на одязі італійський будинок моди «Dolce & Gabbana» презентував на тижні моди, який пройшов у Мілані 21 – 27 лютого.

Раніше, у 2013 році, D&G також презентував колекцію одягу, на якій була зображена візантійська мозаїка, зокрема, ікони з ликами святих.