Мер Франківська запропонував, щоб вандал сам відремонтував церковне майно, яке він пошкодив

13:21, 08 травня 2018
Суспільство
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18-річний хлопець пошкодив церковне майно / Патрульна поліція України

Як повідомляє "Galka.if.ua", йдеться про випадок, який трапився 5 травня, коли 18-річний хлопець на території церкви, що на вулиці Витвицького, розбив статуї, перекинув лавку і пошкодив ролети.

Про випадок вандалізму на щотижневій оперативній нараді доповів заступник начальника управління патрульної поліції Андрій Тірон.

“5 травня до нас надійшло повідомлення, що у церкві по вул. Витвицького, 30 невідомий стукає у двері. Коли поліціянти прибули на місце події – побачили дебошира, який намагався втекти, проте йому це не вдалося. Ним виявився юнак 1999 року народження. Він знаходився у стані алкогольного сп’яніння”, – доповів Тірон.

Заслухавши доповідь міський голова Руслан Марцінків запропонував, щоб вандал сам відновив пошкоджене майно, а саме – пошкоджені ролети, лавку та статую Богородиці.

До слова, простий перехожий допоміг патрульним затримати злодія. Міський голова пообіцяв вручити почесну грамоту франківцю, який допоміг роботі поліціянтів.

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