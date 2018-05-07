Православна молодь Києва помолилася на могилі Невідомого солдата

У неділю, 6 травня, чергова зустріч молоді Києво-Печерської лаври відбулася біля Могили Невідомого Солдата у Парку Слави.

Під час заупокійної літії, яку звершив куратор курсів архімандрит Гліб, православна молодь помолилась про всіх загиблих у Другій світовій війні, повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври.

Після молитви біля Могили Невідомого солдата учасники «молодіжки» вирушили до Національного музею історії України у Другій світовій війні, ознайомившись з його експонатами у ході екскурсії.

У музейному комплексі всі учасники зустрічі також помолилися за упокій загиблих у Другій світовій.

Отець Гліб звернувся до присутніх, розповівши про те, яке горе принесла війна.

«Вона увійшла у кожну сім’ю, - сказав архімандрит, - не було такого будинку, що не постраждав би від того, що в країні йшла війна, не було такого будинку, де не лилися б сльози жінок від того, що їх батьки, чоловіки, діти не повернулися з поля бою. Подвиг тих, хто воював за нашу країну, є неоціненним. Нехай Господь упокоїть усіх тих, хто загинув на тій страшній війні, хто вже відійшов до Господа, і нехай збереже в здоров’ї вже небагатьох свідків і учасників тих подій, які мали місце у нашій з вами історії», - сказав отець Гліб.