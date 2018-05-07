У Кафедральному соборі Луцька відбудеться лекція, присвячена донорству крові

У Кафедральному соборі Всіх Святих Землі Волинської м. Луцька відбудеться лекція, присвячена донорству крові. Лекція керівника соціального проекту «Краплина життя», голови громадської організації «Європейське місто» Олександра Плісецького відбудеться при кафедральному соборі 9 травня, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ. Захід буде присвячений питанням донорства – волонтерству, популяризації донорства, формуванню банку донорів. Початок лекції – о 19.30.

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