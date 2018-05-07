Представники Українського товариства сліпих відвідали святині Рівненщини

На початку травня група з 24 представників різних районів Рівненської організації УТОС, з благословення митрополита Рівненського та Острозького Варфоломія, здійснила паломництво святими місцями Рівненщини.

Сліпі та слабозорі відвідали Свято-Покровський жіночий монастир у смт. Гоща та Свято-Троїцький монастир у м. Корець, повідомляє сайт Рівненської єпархії УПЦ.

"З душевним трепетом ми, люди з інвалідністю, побачили або відчули наяву справжні твердині віри. Саме тут, у величних і благодатних храмах, ми вдячно, благоговійно приклонялись до вікових, намолених поколіннями, святинь – чудотворних ікон Матері Божої – «Страждалиці», «Споручниці грішних», афонських ікон, нетлінних мощей святих отців землі нашої", - розповіли паломники з Рівненської обласної організації УТОС.