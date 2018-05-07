На Волині сталася пожежа в храмі УПЦ, якому понад 150 років

У дерев’яній церкві на честь Казанської ікони Божої Матері, що розташована у селі Буцин Старовижівського району 6 травня сталася пожежа.

Храм зведений у 1864 році, належить релігійній громаді УПЦ, повідомляє прес-служба ДСНС України у Волинській області.

Для ліквідації пожежі були залучені вогнеборці селища Стара Вижівка та Ковеля, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Сераховичі та Дубечно. Усього було задіяно 5 пожежних автоцистерн та автодрабина. Гасіння пожежі здійснювалося 8-ма ручними пожежними стволами та за допомогою лафетного ствола, у зв’язку із сильним задимленням працювало три ланки газодимозахисної служби.

Пожежу ліквідували о 17.33.

Вдалося врятувати від знищення вогнем 80 % дерев’яної будівлі храму. Причина пожежі встановлюється. Імовірно, лихо трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем.