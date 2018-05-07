У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні монастиря УПЦ

12:56, 07 травня 2018
Суспільство
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Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні монастиря / patrol.police.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції, інспекторам, які прибули на вказану адресу, свідки події розповіли: незнайомець викруткою відімкнув скриньку та заволодів золотими прикрасами. Також вони надали прикмети зловмисника.

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За кілька хвилин на вулиці Метрологічній патрульні виявили чоловіка, схожого за описом. Охоронці порядку зупинили його та, згідно зі статтею 34 Закону України “Про Національну поліцію”, провели поверхневу перевірку, під час якої виявили прикраси, найпевніше, поцуплені з обителі.

Імовірного злочинця доставили на місце події, очевидці якої підтвердили, що саме ця особа скоїла грабіж. Невдовзі й затриманий зізнався у злочині.

Відтак усі обставини події з’ясовуватимуть слідчі.

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