На Вінниччині поховали 19-річного бійця АТО, який загинув під Авдіївкою
20:01, 05 травня 2018Суспільство
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Хлопець загинув 30 квітня / facebook.com/Memorybook.org.ua
Сьогодні, 5 травня, у селі Білий Рукав Хмільницького району Вінницької області провели в останню путь Олександра Микитенка, 19-ти річного бійця 95-ї аеромобільної бригади.
Він загинув 30 квітня під Авдіївкою на сході України, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
У загиблого залишились батьки та сестра / orthodox.vinnica.ua
Священики Української Православної Церкви на чолі з благочинним протоієреєм Михаїлом Шикируном у храмі преподобного Онуфрія Великого звершили відспівування новопреставленого Олександра. Після відспівування бійця отець Михаїл висловив співчуття рідним і близьким покійного.
На Вінниччині поховали 19-річного бійця АТО, який загинув під Авдіївкою / orthodox.vinnica.ua
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