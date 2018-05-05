На Вінниччині поховали 19-річного бійця АТО, який загинув під Авдіївкою

Сьогодні, 5 травня, у селі Білий Рукав Хмільницького району Вінницької області провели в останню путь Олександра Микитенка, 19-ти річного бійця 95-ї аеромобільної бригади.

Він загинув 30 квітня під Авдіївкою на сході України, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Священики Української Православної Церкви на чолі з благочинним протоієреєм Михаїлом Шикируном у храмі преподобного Онуфрія Великого звершили відспівування новопреставленого Олександра. Після відспівування бійця отець Михаїл висловив співчуття рідним і близьким покійного.