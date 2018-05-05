У Києво-Печерській лаврі відбудеться форум, присвячений актуальним питанням біоетики

Форум «Біоетичні аспекти духовного і фізичного здоров’я сім’ї та особистості» відбудеться 14 травня у Києво-Печерській лаврі.

Організатором заходу виступає Синодальний відділ УПЦ у справах сім’ї, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"На сьогоднішній день у деяких сферах біомедичної практики людина стає об’єктом маніпуляцій. Наприклад, людський ембріон іноді розглядається як рядовий об’єкт наукових досліджень і експериментів, включаючи генетичні. Аналогічна ситуація виникає в разі, коли з тіла померлої людини вилучаються внутрішні органи без прижиттєвої згоди на це покійного або його родичів та інші. Тому назріла необхідність шляхом активного діалогу між духовенством і фахівцями, що опікуються питаннями сім’ї, медицини та біоетики в Україні, обговорити ці факти, а відповідні напрацювання донести до відома духовенства через керівників єпархіальних відділів УПЦ у справах сім’ї", - зазначають організатори.

Під час роботи Форуму заплановано розглянути наступні питання: ювенальні технології; гендерні програми; “Про це” для дітей дошкільних навчальних закладів, освітянські нововведення; сурогатне материнство; еко–запліднення; захист життя ненароджених дітей (профілактика абортів), трансплантологія, евтаназія, духовно-моральне виховання дітей, як фундамент здорової сім’ї.

Попередній план роботи форуму:

09.00-09.30 – молебень про примноження миру і любові в українських сім’ях.

09.30-10.00 – Реєстрація учасників.

10.00-12.30 – Відкриття форуму. Перше пленарне засідання.

12.30-13.00 – Кава-брейк.

13.00-15.00 – Друге пленарне засідання. Підведення підсумків.

15.00-17.00 – Круглий стіл керівників єпархіальних відділів УПЦ у справах сім’ї.

Місце проведення: Києво-Печерська Лавра, корп. 45, актова зала.

Доповіді та заявки до участі необхідно надсилати на електронну адресу: simyaicerkva@ukr.net.

Детальніше за телефоном: +38 (097) 411 16 62.