Націоналісти з "С14" увірвалися до Голосіївського монастиря з нецензурною лайкою та ображали ченців

Група молодиків з націоналістичної організації "С14" на чолі з її лідером Євгеном Карасем 4 травня увірвалися до Свято-Покровського Голосіївського монастиря Української Православної Церкви у місті Києві та з нецензурною лайкою накинулися на ченців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, група з близько 20 чоловіків увірвалася до обителі та почала ображати її насельників. Відеозвіт візиту до Голосіївського монастиря було викладено на сторінці організації «С14» у соціальній мережі Фейсбук.

«Як тебе звать, **чара? Як тебе звать, гніда? Тому що коли зміниться влада, я до тебе прийду», - з такими словами та нецензурною лайкою почав чіплятися до насельників монастиря лідер «С14» Євген Карась.

Радикали вимагали від монахів, аби ті «видали» їм місцеперебування бразильця Рафаеля Лусваргі, який за їх інформацією входив до терористичного угрупування ЛНР і жив у монастирі. Після того, як їм було повідомлено, що людина, яку вони розшукують, в обителі не перебуває, націоналісти почали голосно ображати насельників монастиря.

Коментуючи власний візит до Голосіївського монастиря, Карась говорить, що «драки тут уже не буде, але мені хоча б їх покошмарить і погнобить треба», після чого на камеру починає виконувати свої «потреби», називаючи Українську Православну Церкву «борделем».

Наприкінці візиту радикали зробили попередження ченцям про те, що надалі вони будуть перебувати під їхнім пильним наглядом і у разі, «якщо вони ослухаються», молодики знову нанесуть їм свій повторний візит.

З Голосіївського монастиря радикали направилися до посольства Бразилії, поблизу якого вони затримали бразильця Рафаеля Лусваргі і провели вулицями Києва до будівлі СБУ. Резюмуючи свій відеозвіт до Голсіївського монастиря, Євген Карась заявив: «Я сьогодні дуже багато матюкався, я наплював на цього бєса в чорній уніформі», а також повідомив, що попри все, не збирається вибачатися перед монахами.