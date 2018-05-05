Націоналісти з "С14" увірвалися до Голосіївського монастиря з нецензурною лайкою та ображали ченців

13:59, 05 травня 2018
Суспільство
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Радикали "відвідали" київський Голосіївський монастир / facebook.com/c14.news.reserve

Група молодиків з націоналістичної організації "С14" на чолі з її лідером Євгеном Карасем 4 травня увірвалися до Свято-Покровського Голосіївського монастиря Української Православної Церкви у місті Києві та з нецензурною лайкою накинулися на ченців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, група з близько 20 чоловіків увірвалася до обителі та почала ображати її насельників. Відеозвіт візиту до Голосіївського монастиря було викладено на сторінці організації «С14» у соціальній мережі Фейсбук.

«Як тебе звать, **чара? Як тебе звать, гніда? Тому що коли зміниться влада, я до тебе прийду», - з такими словами та нецензурною лайкою почав чіплятися до насельників монастиря лідер «С14» Євген Карась.

/ facebook.com/c14.news.reserve

Радикали вимагали від монахів, аби ті «видали» їм місцеперебування бразильця Рафаеля Лусваргі, який за їх інформацією входив до терористичного угрупування ЛНР і жив у монастирі. Після того, як їм було повідомлено, що людина, яку вони розшукують, в обителі не перебуває, націоналісти почали голосно ображати насельників монастиря.

/ facebook.com/c14.news.reserve

Коментуючи власний візит до Голосіївського монастиря, Карась говорить, що «драки тут уже не буде, але мені хоча б їх покошмарить і погнобить треба», після чого на камеру починає виконувати свої «потреби», називаючи Українську Православну Церкву «борделем».

/ facebook.com/c14.news.reserve

Наприкінці візиту радикали зробили попередження ченцям про те, що надалі вони будуть перебувати під їхнім пильним наглядом і у разі, «якщо вони ослухаються», молодики знову нанесуть їм свій повторний візит.

З Голосіївського монастиря радикали направилися до посольства Бразилії, поблизу якого вони затримали бразильця Рафаеля Лусваргі і провели вулицями Києва до будівлі СБУ. Резюмуючи свій відеозвіт до Голсіївського монастиря, Євген Карась заявив: «Я сьогодні дуже багато матюкався, я наплював на цього бєса в чорній уніформі», а також повідомив, що попри все, не збирається вибачатися перед монахами.

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