Одеська єпархія УПЦ привітала ветеранів з наступаючим Днем Перемоги

Сьогодні, 4 травня, напередодні свята Великої Перемоги, співробітники соціального відділу Одеської єпархії УПЦ зустрілися у Будинку Офіцерів з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами Збройних сил і представниками ветеранських організацій міста Одеси.

Голова відділу протоієрей Павел Полещук від імені митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела привітав ветеранів з майбутнім святом і кожному з них передав гуманітарну та матеріальну допомогу, повідомляє прес-служба єпархії.