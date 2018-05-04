Одеська єпархія УПЦ привітала ветеранів з наступаючим Днем Перемоги

21:12, 04 травня 2018
Суспільство
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Співробітники соціального відділу Одеської єпархії зустрілися з ветеранами Великої Вітчизняної / eparhiya.od.ua

Сьогодні, 4 травня, напередодні свята Великої Перемоги, співробітники соціального відділу Одеської єпархії УПЦ зустрілися у Будинку Офіцерів з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами Збройних сил і представниками ветеранських організацій міста Одеси.

Голова відділу протоієрей Павел Полещук від імені митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела привітав ветеранів з майбутнім святом і кожному з них передав гуманітарну та матеріальну допомогу, повідомляє прес-служба єпархії.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
Одеська єпархія УПЦ привітала ветеранів з наступаючим Днем Перемоги / eparhiya.od.ua

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