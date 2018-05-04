На Закарпатті освятили відновлений 8-метровий поклінний хрест, який торік спалили вандали

У четвер, 3 травня, архієпископ Феодор звершив освячення відновленого поклінного хреста, що зазнав вандалізму в серпні 2017 року, на найвищій точці Перечинського району – Полонині Руній.

У священнодії взяли участь: духовенство, зокрема священнослужителі Перечинського благочиння, представники чернечих обителей єпархії та влади, паломники, повідомляє прес-служба Мукачівської єпархії УПЦ.

Восьмиметровий хрест зроблений із заліза та встановлений на висоті 1486 метрів.

Владика Феодор висловив вдячність небайдужим вірянам та жителям Перечинщини за старання у відновленні Хреста Господнього.

*8-метровий хрест на Полонині Руній був встановлений 15 серпня 2013 року, на висоті 1486 метрів, в рамках святкування 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі.

17 серпня 2017 року було вчинено акт вандалізму над поклінним хрестом. Невідомі особи зрубали святиню, порубавши її на шматки та спалили. Згодом, на початку вересня поліцією було встановлено осіб ймовірних вандалів, які зрубали та спалили хрест.