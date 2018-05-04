У Києві помили статуї святих княгині Ольги, Андрія Первозванного та Кирила й Мефодія (відео)
13:12, 04 травня 2018Суспільство
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Статуя княгині Ольги / Кадр з відео ТСН
У Києві помили статую славетної київської правительки - святої княгині Ольги, а заразом і трьох її сусідів - святого апостола Андрія Первозванного та батьків слов’янської азбуки святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.
Статуї виявилися примхливими - навіть найекологічніше мило їм не підійшло, повідомляє ТСН.
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