У Києві помили статуї святих княгині Ольги, Андрія Первозванного та Кирила й Мефодія (відео)

У Києві помили статую славетної київської правительки - святої княгині Ольги, а заразом і трьох її сусідів - святого апостола Андрія Первозванного та батьків слов’янської азбуки святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Статуї виявилися примхливими - навіть найекологічніше мило їм не підійшло, повідомляє ТСН.