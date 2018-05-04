У Запоріжжі відбудеться молодіжний турнір з гирьового спорту на кубок Андрія Первозванного

У манежі СК «Мотор Січ» міста Запоріжжя 5 травня відбудеться IV турнір з гирьового спорту на Кубок апостола Андрія Первозванного серед вихованців недільних шкіл, дітей, дівчат і юнаків Запорізької єпархії УПЦ.

Молодь буде боротися за звання найсильнішого у трьох вікових та дванадцяти вагових категоріях, повідомляє прес-служба єпархії.

Кубок, вперше проведений у 2015 році виключно в межах Запорізької єпархії, через рік здобув достатню відомість і популярність серед інших єпархій України.

Турнір проходить під патронатом Запорізької єпархії УПЦ.

Головний суддя змагань: заслужений майстер спорту України Л. Черепаха.

Метою і завданнями турніру є вшанування імені апостола Андрія Первозванного, удосконалення і поширення аматорського гирьового спорту серед пастви Запорізької єпархії УПЦ, а також поліпшення спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи серед вихованців недільних шкіл.