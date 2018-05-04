Головний капелан УПЦ привітав шепетівських зенітників з річницею заснування полку

У вівторок, 1 травня, голова Синодального відділу Української Православної Церкви із взаємодії зі Збройними Силами України митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин відвідав Шепетівський зенітно-ракетний полк з нагоди 58-ї річниці з дня його заснування.

Святкування в легендарній частині, яка неодноразово визнавалася кращою у ЗСУ, почали з молебню, який звершив владика Августин. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт kapelan.org.ua.

В урочистостях взяли участь держслужбовці, ветерани військової частини та родичі військовослужбовців.

Під час богослужіння були піднесені молитви про мир в Україні. Також митрополит Августин помолився і за упокій воїнів, полеглих у зоні бойових дій. Наприкінці клірики Шепетівської єпархії УПЦ окропили військових святою водою.

Після молитви митрополит Августин звернувся до присутніх з вітальним словом.

«Вашу роботу я знаю зсередини, адже не перший рік переймаюся потребами військових. Мені доводилося бути і в зоні АТО, спілкуватися і підтримувати воїнів. Наша єпархія, наша Церква дбають про військових у госпіталях, – наголосив Владика. – Дійсно, вам випала важка доля: жити в час, коли країна знаходиться в стані війни. Тому захоплююся вашою професійністю, схиляю голову перед вашою сміливістю і закликаю на всіх вас Боже благословення».

Митрополит Августин вручив церковні нагороди керівникам Шепетівського зенітно-ракетного полку: Рябку Сергію Івановичу і Зайчуку Олександру Дмитровичу. Після цього відбувся урочистий парад військовослужбовців з нагоди святкування річниці полку. Владику ознайомили з військовою технікою з арсеналу озброєння полку.