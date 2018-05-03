Матері загиблих військовослужбовців помолилися за своїх синів у Почаївській лаврі

Делегація від Комітету солдатських матерів воїнів, які загинули в АТО «Криворіжжя» з 26 по 30 квітня звершила паломництво до Гори Почаївської.

Разом з ченцями обителі криворізькі паломники помолилися за панахидою про упокій воїнів-земляків, які загинули на сході України. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Криворізької єпархії.

Поїздка відбулася з благословення митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема та за сприяння міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

«Під час паломницької поїздки солдатські матері і вдови загиблих отримали розраду у своїй скорботі і величезну духовну радість від дотику до великих святинь», - зазначають організатори.

Відразу по прибуттю до Свято-Успенської Почаївської лаври група паломників вклонилася святим мощам преподобних Іова та Амфілохія Почаївських, святій стопі Пресвятої Богородиці, іконі Божої Матері Почаївська. Учні Почаївської семінарії провели екскурсію й ознайомили гостей з історією Лаври та її святинь.

У наступні дні криворіжці взяли участь в богослужіннях, відвідали святе джерело Праведної Анни. На зворотному шляху прочани вклонилися святиням Свято-Духівського чоловічого монастиря.