На Чернігівщині на межі руйнування 300-річна церква, збудована без цвяхів

На Чернігівщині, у селищі Седнів, поруч із садибою Лизогубів, перебуває на межі руйнування унікальна пам’ятка.

Як повідомляють «Факти ICTV», це Георгіївська церква, якій понад 300 років. Зведена вона без жодного цвяха, і лише з дерева.

Фінансування національних пам’яток в Україні здійснюється досить мляво. Невідома навіть точна кількість історичних споруд, які треба відновлювати.

Відтак, на державному рівні спочатку треба з’ясувати, які саме об’єкти потребують ремонту. Потім підготувати кошторис витрат. Гроші можуть виділити міжнародні організації – наприклад ЮНЕСКО. Та поки державні діячі вирішать, що робити з унікальним надбанням української культури, тисячі пам’яток по всій державі руйнуються і зникають назавжди.