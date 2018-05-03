У червні відбудеться всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей

У Києві 2 червня тисячі громадян зберуться для участі у щорічній всеукраїнській ході на захист прав дітей і сімей, яка відбудеться під гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!».

Мета ходи – звернути увагу суспільства та влади на моральні і духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей, повідомляє офіційне інтернет-представництво ВСЦіРО.

Збір всіх охочих долучитися до ходи розпочнеться о 9.45 на Софійській площі в Києві, де відбудуться святковий концерт та розваги для дітей. Після цього з 11.00 учасники ходи на чолі з главами Церков і релігійних організацій пройдуть центром столиці до площі Конституції, що біля Верховної Ради.

Цього року всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей відбудеться вже втретє. Акція проводиться за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських і благодійних організацій України.

Згідно з даними останніх соціологічних досліджень 98,6 % українців поставили сім’ю на перше місце своїх життєвих пріоритетів. Водночас сім’я є найбільшою цінністю для українців серед усіх інших соціальних і особистих благ (дані Центру Разумкова).