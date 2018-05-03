У Криму працівники МНС і духовенство відновили зламаний православний хрест на горі Чатир-Дазі

Співробітники МНС і представники духовенства 1 травня здійснили сходження на гору Еклізі-Бурун для реконструкції православного хреста, який знаходиться на висоті 1527 метрів на вершині плато Чатир-Даг.

Про це повідомляє Кafanews.com.

Нагадаємо, на початку квітня невідомі спиляли православний хрест, встановлений на вершині гори Чатир-Даг, недалеко від Алушти.

Назва гори має змішане тюрксько-грецьке походження й перекладається як «Церковний мис» (εκκλησıα – «церква» в перекладі з грецької, burun – «мис» в перекладі з кримськотатарської). На ній знаходяться практично знищені руїни грецької церкви, що називалася Панагія (Παναγıα – «Пресвята»), куди греки раз на рік сходили велелюдним ходом для молитов.

Православні люди здавна ставились поклінні хрести, які символізують надію на Божу допомогу та захист, на височинах, у в'їздах до міст і селищ, на перетинах доріг.