На Київщині перепоховали 84 бійця Другої Світової війни

На Київщині, у с. Ходорів Миронівського району, 27 квітня була проведена урочиста церемонія перепоховання рештків воїнів, які загинули в роки Другої Світової війни.

Щороку члени пошукової організації «Пошук» Білоцерківського району знаходять нові непоховані останки солдат, які потім ховають із шаною у загальній могилі. Цього року було знайдено і перепоховано рештки 84-х безіменних воїнів у Миронівському районі, повідомляє сайт міста Буча.

Митрополит УПЦ Білоцерківський і Богуславський Августин та духовенство району взяли участь у перепохованні останків воїнів. Після офіційної частини меморіального заходу священики відслужили заупокійну літію і супроводили домовини з рештками воїнів до місця поховання. Присутні поклали на могили вінки та квіти.

З усіх 84 бійців ідентифікувати вдалося лише одного. Під час заходу головою адміністрації було передано медаль «За відвагу», якою був нагороджений сержант, командир гарматного розрахунку 1129 стрілецького полку, 337 стрілецької дивізії, грузин – Аркадій Спиридонович Долідзе, який відповідно до архівних записів загинув 5 вересня 1943 року під час боїв на Букринському плацдармі. Медаль вручили секретареві посольства Грузії в Україні Іраклію Рогаві для подальшої передачі племінникам загиблого.