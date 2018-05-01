Сім'ї загиблих військовослужбовців Одеси отримали матеріальну допомогу від Одеської єпархії УПЦ
20:22, 01 травня 2018Суспільство
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Співробітники соціального відділу Одеської єпархії УПЦ відвідали сім'ї загиблих військовослужбовців / eparhiya.od.ua
Сьогодні, 1 травня, співробітники соціального відділу Одеської єпархії УПЦ на чолі з її головою протоієреєм Павлом Полещуком відвідали сім'ї загиблих військовослужбовців при виконанні своїх обов'язків.
Сім'ї загиблих військовослужбовців отримали матеріальну допомогу та продукти харчування, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Також повідомляється, що одна з родин звернулася у соціальний відділ за допомогою ремонту житлової квартири, оскільки квартира знаходиться в аварійному стані.
Сім'ї загиблих військовослужбовців отримали матеріальну допомогу від Одеської єпархії УПЦ / eparhiya.od.ua
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