Сім'ї загиблих військовослужбовців Одеси отримали матеріальну допомогу від Одеської єпархії УПЦ

Сьогодні, 1 травня, співробітники соціального відділу Одеської єпархії УПЦ на чолі з її головою протоієреєм Павлом Полещуком відвідали сім'ї загиблих військовослужбовців при виконанні своїх обов'язків.

Сім'ї загиблих військовослужбовців отримали матеріальну допомогу та продукти харчування, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Також повідомляється, що одна з родин звернулася у соціальний відділ за допомогою ремонту житлової квартири, оскільки квартира знаходиться в аварійному стані.