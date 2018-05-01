В Україні є вісім в'язниць, які колись були монастирями (рос.)

В Украине есть бывшие монастыри, которые австрийская и советская власть превратила в тюрьмы и колоний.

В кельях, где раньше жили монахи, разместили заключенных. А в некоторых тюрьмах советская власть устраивала росзтрилы.

При независимой Украине бывшие монастыри не изменили своей судьбы и продолжают быть тюрьмами.

Монастырь Святой Бригиды - Львовский следственный изолятор

Самым известным из них является здание монастыря бригидок во Львове на ул. Городоцкой. Построенный в 1614 году для девушек из благородных семей. Во внутреннем дворе монастыря находился костел-часовня Святого Апостола Петра с алтарем в стиле барокко.

В 1782 году австрийская власть ликвидировала монастырь и за 4 года его переоборудовали под тюрьму. В народе получила название "Тюрьма Бригидки". Во время польской власти в 1918-1939 годах, это была одна из крупнейших тюрем страны.

Советская власть продолжила использовать здание как тюрьму №4. В подвале тюрьмы расстреливали заключенных, получивших смертный приговор.

Сегодня следственный изолятор продолжает работать. Минюст выставил его на продажу - при условии, что новый владелец сведет новый изолятор на базе Лычаковского исправительного центра №30.

Монастырь бернардинцев - Сокальский исправительная колония №47

Монастырь ордена бернардинцев возведен на левом берегу Буга в 1604-1619 годах. Сегодня это поселок Жвирка, Сокалського района Львовщины. Монастырь оборонного типа за всю историю своего существования ни разу не был захвачен силой. В 1951 году, когда Сокальщина стала советской, монастырь превратили в Дом инвалидов, а в 1958 году открыли исправительную колонию максимального уровня безопасности.

В 2012 году костел четвертый раз сгорел. С 612 заключенных никто не пострадал. Но здание сегодня стоит пустое и в аварийном состоянии.

В декабре прошлого года последние узники покинули колонию. Осталась только охрана. Местные власти просят отдать территорию тюрьмы им, чтобы сюда смог зайти инвестор. Также предлагают отдать остатки монастыря церкви.

Монастырь бернардинцев - Замковая исправительная колония №58

Учреждение расположено в райцентре Изяслав, Хмельницкая область. Он был основан в 1602 году князем Янушем Заславским, представителем младшей ветви князей Острожских. Построен над рекой Горынь, обведен оборонной каменной стеной. В монастыре была портретная галерея и библиотека с 5 тыс. томов и древних рукописей.

В 1921 году монастырь закрыли большевики. Разместили детскую трудовую колонию на 200 подростков, которая просуществовала до 1960 году. Перестроили ее в колонию строгого режима, а с 2003 года - для пожизненных заключенных.

Преображенский Куряжский монастырь - Куряжская воспитательная колония

Преображенский Куряжский монастырь построили на базе двух церквей в современном селе Подбирцы, что в 10 км от Харькова в 17 веке. После 1917 года монастырь использовали для размещения детского дома.

В 1926 году сюда из Полтавы сюда переехала детская колония во главе с педагогом Антоном Макаренко. В настоящее время это специальная воспитательная колония для содержания несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.

Монастырь бернардинцев - Бережанская воспитательная колония

Монастырь, построенный в 1630-1683 годах на холме Сторожисько на окраине райцентра Бережаны, Тернополская область. Центральное сооружение монастыря храм Святого Николая с пристроенными к нему кельями, сначала имел аскетический вид. А во время окончания строительства приобрел черты позднего барокко.

Колония для несовершеннолетних здесь появилась в 1947 году. Сначала действовала, как детская воспитательная колония для беспризорных детей-сирот, родители которых погибли в годы войны. С 1956 года перепрофилировали на специальное профессионально-техническое училище несовершеннолетних правонарушителей.

С 1993 года в колонии отбывают наказание несовершеннолетние, осужденные за нетяжкие преступления. Общеобразовательная школа при колонии имеет 6 классов, работает профессионально-техническое училище.

Гамалиевский Харалампиевський монастырь - Шосткинская исправительная колония №66

В селе Гамалеевка, Шотскинського района Сумской области, гетман Иван Скоропадский и его жена Анастасия дали деньги на храм священномученика Харлампия. На его базе открылся в 1702 году женский монастырь. В 1733 году монастырь был преобразован в мужской.

Монастырь закрыли 1921 году, далее здесь был дом престарелых, клуб и зернохранилище колхоза "40 лет КПУ". В здесь организовали исправительно-трудовую учреждение усиленного режима. В 2011 году церковь отдали под женский Харлампиевский монастырь УПЦ.

Монастырь капуцинов - Галицкая исправительная колония №128

Возведенный в 1742-1746 годах монастырь капуцинов в 1945 году советская власть превратила в дом для детей-сирот. Находится в селе Мариямполь, Галицкого района, Ивано-Франковской области. Украинская власть в 2000 году создала на его базе колонию минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин.

Но это не первая смена - В 1790 году монастырь капуцинов ликвидировала австрийская власть. Здания отдано в собственность общины сестер милосердия святого Викентия де Поля.

Домницкий Рождества Богородицы монастырь - Домницкий исправительный центр №135

Монастырь в селе Домница, Менского района Черниговской области построили конце XVII в. неподалеку от села марта на берегу реки Думница. В 20-х годах советская власть организовала здесь детский дом для детей-инвалидов. После войны на территории монастыря были размещены туберкулезный диспансер.

С 1983 сюда начали переводить заключенных, твердо вставших на путь исправления. В 1995 году в церкви Параскевы Пятницы начал функционировать мужской Домницкий монастырь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

"Gazeta.ua"