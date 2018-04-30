Індійський кардіохірург Нареш Трехан відвідав Києво-Печерську лавру

Індійський потомствений кардіохірург Нареш Трехан, що отримав широке світове визнання, відвідав Києво-Печерську лавру.

Під час відвідання Лаври кардіохірург зустрівся з намісником обителі, митрополитом Павлом, з яким обговорив актуальні питання сучасної медичної сфери, повідомляється на офіційному сайті Києво-Печерської лаври.

У бесіді з індійським гостем намісник поділився своїми планами з відтворення лікарняного корпусу при Лаврі.

«Я не з чуток знаю про ставлення лікарів Вашої країни до всіх людей, які потребують допомоги. Ви виконуєте заповіді Божі, допомагаючи людині в тяжкі моменти її життя. У Лаврі також була лікарня до 1918 року. Зараз ведуться роботи з відтворення лікарняного корпусу, і з Божою поміччю, сподіваюся, у нас це вийде», - сказав владика Павел.

У свою чергу доктор поділився своїм досвідом роботи в медичній сфері і запропонував допомогу в лікуванні тих хворих, які цієї допомоги вже потребують.

«Релігія, віра допомагає людині стати на правильний шлях, допомагає їй бути правильною. Ми це поважаємо, і тому ми тут і ми з Вами. Ми намагаємося спілкуватися з людьми, які роблять такі добрі справи, і дуже раді зараз як спілкуванню з Вами, так і тому, що знаходимося у такому значному, великому і святому місці, як Києво-Печерська лавра», - зазначив Нареш Трехан.