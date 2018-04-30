У Черкасах чоловік пограбував жінку в церкві

Патрульні затримали чоловіка, який пограбував черкащанку.

Днями жінка прийшла до церкви та залишила свої речі без нагляду під час молитви. Тоді, сумка стала легкою здобиччю для зловмисника, повідомляє "Кропива" з посиланням на прес-службу патрульної поліції Черкащини.

Свідки бачили, як він втікав із вкраденим в бік вулиці Залізняка і надали поліцейським орієнтування. Патрулюючи прилеглу територію у пошуках схожого за описом, інспектори виявили такого на вулиці Митницькій. Щойно побачивши службовий автомобіль, чоловік різко змінив напрямок руху, чим поведінка одразу викликала у правоохоронців певні підозри.

Зупинивши для перевірки, у нього виявили документи потерпілої згодом, громадянин зізнався у скоєному та повідомив де сховав вкрадені речі. Наразі затриманим займаються працівники Черкаського відділу поліції, які розслідують деталі справи.