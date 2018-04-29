Близько 400 дітей з різних куточків України взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді знавців Біблії
17:51, 29 квітня 2018Суспільство
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Загальна тема олімпіади цього року - «Християнство – духовний вибір українського народу» / orthodox.vinnica.ua
У п'ятницю, 27 квітня, на базі Острозької Академії відбулася ХІ Всеукраїнська олімпіада "Юні знавці Біблії".
Ця подія зібрала близько 400 дітей з різних куточків України, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Загальна тема олімпіади «Юні знавці Біблії-2018» - «Християнство – духовний вибір українського народу».
Мета олімпіади – виховувати молоде покоління на духовно-моральних цінностях Святого Письма, підвищення інтересу дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її використання у повсякденному житті.
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