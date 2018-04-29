Близько 400 дітей з різних куточків України взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді знавців Біблії

У п'ятницю, 27 квітня, на базі Острозької Академії відбулася ХІ Всеукраїнська олімпіада "Юні знавці Біблії".

Ця подія зібрала близько 400 дітей з різних куточків України, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Загальна тема олімпіади «Юні знавці Біблії-2018» - «Християнство – духовний вибір українського народу».

Мета олімпіади – виховувати молоде покоління на духовно-моральних цінностях Святого Письма, підвищення інтересу дітей і молоді до систематичного читання Біблії та її використання у повсякденному житті.