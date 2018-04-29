Грецька делегація з паломницьким візитом відвідала Свято-Миколаївський храм Кілії

Грецька делегація з міста Фарсали на чолі з мером Аріс Карахаліосом у супроводі мера і адміністрації міста Кілія Одеської області 26 квітня з паломницьким візитом відвідала Свято-Миколаївський храм.

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, цей храм колись будували саме греки.

Благочинний храмів Кілійського округу протоієрей Михайло Пвлишин зустрів гостей та провів екскурсію по старовинному храму.

Після екскурсії був відслужений молебень і, випросивши благословення, члени грецької делегації самі проспівали тропар Воскресінню Христовому їх рідною мовою.

Потім мер міста Фарсали подарував храму пам'ятну книгу і диск з історією їхнього міста. У нагадування про храмі настоятель протоієрей Михайло Павлишин також подарував грекам пам'ятну фотографію храму.