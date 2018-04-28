У селі на Київщині відкрито і освячено пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії

У 32-гу річницю Чорнобильської трагедії, 26 квітня, у селі Зазим'ї на Київщині за ініціативи громадської організіції "Чорнобильський Спас" за кошти сільської громади було відкрито і освячено пам'ятник жертвам трагедії.

У заході взяли участь сільський голова, духовенство храму на честь Воскресіння Христового села Зазим'є, вчителі, школярі, представники громадської організіції "Чорнобильський Спас", жителі села, повідомляє прес-служба Бориспільської єпархії УПЦ.

Під час заходу були нагороджені цінними подарунками жителі села, які були ліквідаторами наслідків трагедії.

Перед освяченням пам'ятника до присутніх зі словом звернувся настоятель зазимського храму протоієрей Олександр Генераленко, який розповів свої спогади про Чорнобильську аварію.

Після освячення клірик храму протоієрей Анатолій Слинько звершив літію за "пожарных, спасателей и всех, от катастрофы Чернобыльской до смерти уязвленных" та молитовно возніс Вічну пам'ять.

Потім у Зазимській школі був проведений реквієм у пам'ять про Чорнобильську аварію.