На Тернопільщині підприємець побудував церкву на місці складу з отрутохімікатами

Підприємець з Тернопільщини вирішив побудувати церкву на місці колишнього складу з отрутою після того, як йому наснився сон.

На території, де тепер стоїть церква святих Петра й Павла, був склад отрутохімікатів і стіни будівлі й землі під нею на кілька метрів були просякнуті отрутою. Про це повідомляє "Depo.Тернопіль".

Бажання спорудити церкву в селі Мала Плавуча Козівського району виникло в директора тернопільської будівельної фірми Богдана Завитія після того, як йому наснився дивний сон.

За словами підприємця, уві сні він приїхав у своє рідне село Мала Плавуча і почав зводити храм. І не де-небудь, а на місці старого костелу, де десятки років зберігалися отрутохімікати.

Чоловік перейнявся побаченим у сні й сприйняв це за знак. Рішення прийшло відразу - буде зводити храм на місці костелу. Польська громада, якій належала будівля, погодилася на таке перетворення, адже ніхто б інший не взявся до такої роботи - занадто багато коштів і зусиль потрібно було прикласти, щоб убезпечити це місце від зловонного запаху, а землю звільнити від отрути.

Невдовзі чоловік справді прислав техніку в село й працівники будівельної фірми вивезли з місця, де був у костелі склад, тонни отруєної землі, будівельних відходів. А через три роки на цьому місці виросла церква.

Богдан Завитій не обмежився цими роботами. Облагородив територію старого цвинтаря, збудував біля храму дзвінницю. Також на території церкви побудували станції Хресної дороги.