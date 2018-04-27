На Тернопільщині підприємець побудував церкву на місці складу з отрутохімікатами

22:04, 27 квітня 2018
Суспільство
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/ business-companion.te.ua

На території, де тепер стоїть церква святих Петра й Павла, був склад отрутохімікатів і стіни будівлі й землі під нею на кілька метрів були просякнуті отрутою. Про це повідомляє "Depo.Тернопіль".

Бажання спорудити церкву в селі Мала Плавуча Козівського району виникло в директора тернопільської будівельної фірми Богдана Завитія після того, як йому наснився дивний сон.

За словами підприємця, уві сні він приїхав у своє рідне село Мала Плавуча і почав зводити храм. І не де-небудь, а на місці старого костелу, де десятки років зберігалися отрутохімікати.

Чоловік перейнявся побаченим у сні й сприйняв це за знак. Рішення прийшло відразу - буде зводити храм на місці костелу. Польська громада, якій належала будівля, погодилася на таке перетворення, адже ніхто б інший не взявся до такої роботи - занадто багато коштів і зусиль потрібно було прикласти, щоб убезпечити це місце від зловонного запаху, а землю звільнити від отрути.

Невдовзі чоловік справді прислав техніку в село й працівники будівельної фірми вивезли з місця, де був у костелі склад, тонни отруєної землі, будівельних відходів. А через три роки на цьому місці виросла церква.

Богдан Завитій не обмежився цими роботами. Облагородив територію старого цвинтаря, збудував біля храму дзвінницю. Також на території церкви побудували станції Хресної дороги.

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