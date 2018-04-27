Футболіст Владислав Ващук роздав у Києво-Печерській лаврі м'ячі зі своїм автографом

У соціальному відділі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври з’явилося незвичайне пожертвування, призначене любителям футболу.

Відомий український футболіст Владислав Ващук передав у лавру футбольні м’ячі з власним автографом. Їх вручили студентам КДАіС - футбольним уболівальникам, а також тим батькам, які приходять за допомогою до відділу соціального служіння лаври, як сувенір їх дітям, повідомляється на сайті обителі.