Футболіст Владислав Ващук роздав у Києво-Печерській лаврі м'ячі зі своїм автографом

19:49, 27 квітня 2018
Суспільство
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/ lavra.ua

Відомий український футболіст Владислав Ващук передав у лавру футбольні м’ячі з власним автографом. Їх вручили студентам КДАіС - футбольним уболівальникам, а також тим батькам, які приходять за допомогою до відділу соціального служіння лаври, як сувенір їх дітям, повідомляється на сайті обителі.

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