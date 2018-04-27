Наскільки українці довіряють Церкві і як охоче роблять пожертви - опитування

Церква утримує одну з перших позицій серед суспільних і політичних інститутів, яким довіряють українці.

Як повідомляє «УНІАН-Релігії» з посиланням на соціологічне дослідження Центру Разумкова «Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр.», 60 % населення довіряють Церкві.

У всіх регіонах України кількість тих, хто довіряє Церкві, перевищує тих, хто їй не довіряє. 23 % опитаних не змогли чітко відповісти, довіряють вони Церкві чи ні.

Наразі Церква залишається моральним авторитетом в очах людей. Таким вона є для 74 % жителів Західної України, для 41 % у Центральних регіонах, для 39 % - на Півдні та 28% − на Сході.

Також українці розповіли про довіру до глав Церков. Наприклад, Блаженнішому Митрополиту Онуфрію довіряють 32% опитаних. Примітно, що Предстоятелю Української Православної Церкви однаково часто висловлюють довіру як прихильники самої УПЦ, так і 48 % опитаних, які є вірними УПЦ КП.

Щодо того, чи є священики моральними авторитетами для населення, більшість – 44 % вважають, що «священнослужителі – такі ж, як і більшість із нас, – з усіма достоїнствами і гріхами». Лише 19% опитаних сказали, що «більшість священнослужителів – глибоко моральні й духовні особи». Зросла кількість людей, які схильні вважати, що священики думають більше про фінансову сторону, аніж духовну. У 2010 році так вважали 17 % опитаних, наразі – 26 %.

Щодо того, чи жертвують українці кошти на благо Церков, 11 % опитаних відповіли, що роблять це регулярно, а 31 % - надають допомогу, але зрідка. Збільшилась кількість тих, хто робить пожертви у дні великих церковних свят та оплачує треби. У 2000 році таких людей було 16%, сьогодні - 29%. Є ті, хто не надавав матеріальної допомоги ніколи, це 28 % опитаних.

*Соціологічна служба Центру Разумкова здійснює моніторинг стану та тенденцій релігійності українського суспільства з 2000р. Останнє за часом загальнонаціональне дослідження проведене з 23 по 28 березня. Дослідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.