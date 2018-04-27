Як влада ставиться до Церкви: що думають українці - опитування

Лише 17% українців вважають, що влада ставиться однаково до всіх релігійних організацій у країні. Є Церкви, до яких влада ставиться краще, ніж до інших – так вважають 32% громадян, а 18 % переконані, що влада «вивищує одну Церкву на противагу іншим».

Як повідомляє «УНІАН-Релігії», про це свідчать дані соціального опитування, оприлюднені Центром Разумкова.

Влада ставиться краще до однієї чи окремих Церков - вважають 64 % вірних Української Православної Церкви. Серед вірян УПЦ КП так вважають 40%, в УГКЦ - 39%, а серед громадян, які не відносять себе до жодного з релігійних віросповідань - 44%.

Лише 12% українців вважають, що в Україні має бути державна Церква. Люди впевнені, що це суперечить праву на свободу совісті та призведе до дискримінації віруючих інших церков. Так відповіли 43 % респондентів. 38% опитаних заявили, що “Україна історично є багатоконфесійною країною і надання пріоритету будь-якій церкві викличе лише додаткове напруження в міжцерковних та церковно-державних відносинах”.

Щодо того, чи потрібно повернути Церквам відібране радянською владою все майно, 26 % вважають, що це слід зробити. 32 % виступили за те, щоб повернути лише будівлі, в яких проводились богослужіння. Лише 14% відповіли, що повертати Церквам майно, яке наразі належить державі, не слід.

19% громадян вважають, що доходи Церков і релігійних організації не мають оподатковуватися, ще 15% висловили свою думку про те, що держава має надавати Церквам пільги на комунальні послуги.

*Центр Разумкова 26 квітня оприлюднив результати соціологічного дослідження «Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр.». Опитування проводилось з 23 по 28 березня 2018 року по всій території України за виключенням тимчасово анексованої АР Крим та окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2016 повнолітніх респондентів, теоретична похибка не більше 2.3%.