В Україні зросла кількість віруючих

В Україні зросла кількість людей, які вважають себе віруючими, їх - 72%, тоді як у 2000-му – 58 %. Також знизилась кількість невіруючих, такими себе наразі вважають 5% населення, а в 2000-му році їх було 12 %.

Як повідомляє «УНІАН-Релігії», такі дані днями оприлюднив Центр Разумкова у соціологічному дослідженні «Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр.»

Примітно, що рівень релігійності є вищим у людей старшого віку. Віруючими себе вважають 77 % опитаних віком від 60 років. Серед молоді, 18-24 років, ця цифра становить 65%.

На Заході України найбільший рівень релігійності - віруючими вважають себе від 91% жителів цього регіону. Атеїстами себе тут вважають 2 % населення, на Півдні - 13% та 12 % на Сході.

Більшість українців відносять себе до Православ’я - 67%. На Заході 40% жителів визнали себе греко-католиками. При цьому в Україні громадян, які відвідують церкву не менше одного разу на тиждень 13.1%. На Заході країни - 23.4%, на решті територій - 7%.

На Півдні і Сході 20 і 16 % громадян, відповідно, вважають себе віруючими, але не відносять себе до жодного з віросповідань. Загалом, 59% опитаних вважають, що “людина може бути просто віруючою і не сповідувати якусь конкретну релігію”.

***Опитування було проведено з 23 по 28 березня 2018 року по всій території України за виключенням тимчасово анексованої АР Крим та окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не більше 2.3%.