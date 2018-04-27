Президент Федерації футболу розповів, чому Кубок Ліги чемпіонів приносили до церкви Київського Патріархату

Президент Федерації футболу України прокоментував фотографії з головним клубним трофеєм Європи в церкві Київського Патріархату.

Про це повідомляє "NewsOne" з посиланням на "FootballHub".

"Цей візит був незапланований. Ми йшли пішки з кубком, проходили повз православну церкву Київського патріархату, - нас запросив настоятель, отець Віталій. Там були десятки тисяч людей, усі хотіли сфотографуватися. Ми не звертали на це уваги - всі можуть бути долучені до свята футболу. А далі ми спустилися до "Менори" - це найбільший єврейський центр у світі - і ми туди зайшли. Теж була радість, багато дітей, жителів Дніпра. Я бачив ці емоції щастя. Я виріс у Дніпрі, там у мене кожен - друг. Ми не маємо права ділити на церкви, віросповідання... Наше завдання - залучати до футболу. А у Львові нас в греко-католицьку церкву запросили. Моє завдання - об'єднати всіх навколо футболу.

Я б взагалі не приділяв цьому уваги. Краще більше уваги приділили б хлопцям, яких ми відвідали в реанімації лікарні Мечникова. Там стільки щастя було", - сказав народний депутат і президент ФФУ Андрій Павелко.